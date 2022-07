Nach langen Diskussionen hat der Eisenacher Stadtrat am Dienstagabend den Haushalt für 2022 beschlossen. Die genaue Höhe des Haushaltsvolumens steht aber noch nicht genau fest. Das liegt an einer Vielzahl von Änderungsanträgen der Fraktionen.

Die Verwaltung hatte einen Entwurf in Höhe von 104 Millionen Euro vorgelegt, davon entfielen 15,7 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Es ist keine Kreditaufnahme geplant. Vorgesehen sind Investitionen in Schulen und Sporthallen wie der Jahn- und der Goethehalle, in die Stadtsanierung beispielsweise für den Karlsplatz und die Marienstraße.