"Wir trainieren im Regen, wir haben den Platz draußen, wo es etwas matschig ist. Dann spielen wir an den Wochenenden - und sollen reingehen und im kalten Stadion noch kalt duschen - oder schicken die Gäste einfach nach Hause. Und die sehen dann so aus, wie sie auf dem Fußballplatz gewesen sind. Das geht aus meiner Sicht gar nicht."

Rudloff führt auch gesundheitliche Gründe an. Schließlich werde Sport getrieben, um in Bewegung und gesund zu bleiben. Wer schwitzt und kalt wird, drohe zu erkranken. Sport trieben die meisten in ihrer Freizeit - und: "Wer will in seiner Freizeit frieren?" Der Vereinsvorsitzende befürchtet, Mitglieder und Ehrenamtliche könnten abspringen.