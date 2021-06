Ein Jahr hatte Tony im Gefängnis verbracht. Gegen Ende beantragte er eine Lockerung seiner Haftbedingungen. Darauf hätte er laut Strafvollzugsgesetz Anspruch – er bekam diese aber nicht. "Sie dürfen diese Lockerungen eben nur geben, wenn sie keine Flucht- und Missbrauchsgefahr sehen", erklärt Rechtsanwalt Doktor Thomas Galli. Er war 15 Jahre lang Gefängnisdirektor in Bayern und in Sachsen und ist heute ein scharfer Kritiker des Strafvollzugs in Deutschland. Er sagt: "Diese Gefahr können Sie eigentlich bei keinem Menschen vollkommen ausschließen. Und das führt dazu, dass es total restriktiv gehandhabt wird." Nur 20 Prozent der Gefangenen bekämen Hafterleichterungen gewährt.

Aus Sicht von Galli mache es keinen Sinn, jemanden der etwa ein Jahr zu verbüßen habe, bis zur letzten Minute in der geschlossenen Anstalt zu belassen. Denn derjenige werde in die Freiheit entlassen und könne den Alltag "draußen" – ohne Lockerungen – kaum vorbereiten. Allein eine Wohnung zu finden, ist ohne Ausgang schwer.

Findet ein ehemaliger Insasse keine eigene Unterkunft, landet er auch bei der Obdachlosenhilfe. "Oftmals werden die Menschen auch direkt aus dem Gefängnis zu uns geschickt", berichtet Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Berlin. "Zwei Prozent der Menschen, die zu uns kommen, waren direkt zuvor in der JVA." Dies gehe aus ihren Datenarchiv hervor, das aus den Meldungen der einzelnen Einrichtungen in ganz Deutschland bestehe. 46.000 Einträge gebe es. Doch das seien nur die Fälle, die zur Wohnungslosenhilfe gehen. Viele Menschen gehen aus der Haft auch zu Freunden, der Familie und zu anderen Einrichtungen. Die Dunkelziffer dürfte also weitaus höher liegen. Ein anderer Fakt: Für sieben Prozent der dort aufgelisteten Fälle sei der Haftantritt Grund für die Auflösung der Wohnung. "Etwa weil es keine komplette Übernahme der Kosten gibt." Das Jobcenter zahlt die Miete nur für maximal sechs Monate weiter.

Tony hat Glück und kommt bei Mutter und Schwester unter

Tony hat Glück: Er kann sowohl bei seiner Mutter und als auch seiner Schwester unterkommen. Zwischen deren Wohnungen pendelt er. Seine dreijährige Tochter lebt seit der Entlassung bei ihm. Alice und Tony genießen jede freie Minute: fahren Roller, gehen Rodeln, machen Ausflüge. Täglich werde ihm klar, wie verschwendet seine Lebenszeit hinter Gittern war, sagt Tony.

Tony und seine Tochter genießen jede freie Minute: fahren Roller, gehen Rodeln, machen Ausflüge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Früher kannte ich nichts Anderes: immer rein, raus, rein, raus", sagt Tony. "Zuletzt hat das jetzt wehgetan, weil ich eine kleine süße Tochter habe." Das ist ein typischer Grund, erklärt Thomas Jakob, Er ist der Sozialamtmann der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft. Wenn es eine richtige feste Beziehung gebe oder Kinder dazu kämen, dann veränderten sich kriminelle Karriere und münden "dann gottseidank in ein ganz normales, bürgerliches Leben."

Viele Häftlinge sind nach Entlassung auf sich allein gestellt

Der Weg dahin muss allerdings offenbar oft ohne staatliche Unterstützung gefunden werden. "Es schleift ganz schön, bis man da mal etwas hinkriegt", berichtet Tony. Er musste sich nach seiner Entlassung erst einmal im Obdachlosenheim der Caritas eine Postadresse einrichten. Dann standen etliche Behördengänge bevor.

Im Februar – einen Monat nach dem Gefängnis – hat er Post vom Jobcenter bekommen. "Das ist die Übersicht über angemessene Wohnungen", berichtet Tony. "Zwei Personen. 477 Euro." Außerdem hat er kurz zuvor das alleinige Sorgerecht für seine Tochter bekommen. Damit löst sich allerdings einer seiner Pläne erstmal in Luft auf: die Arbeitssuche. Sie wird verschoben. "Damit fange ich erst an, wenn ich die Wohnung sicher habe", sagt Tony.

Jetzt habe der 31-Jährige andere Probleme. Seine Ex-Freundin und Mutter der Tochter hatte Stress mit dem Jugendamt. "Die hat sich da um ein paar Sachen nicht gekümmert und wurde ziemlich fertiggemacht", sagt Tony. Sein Herz hänge auch noch an der Ex, sagt er. Eigentlich wollte er auch noch eine Therapie absolvieren. Tony hat Drogen konsumiert seit er 14 war. "Ich gehe noch nebenbei zu einer Suchtberatung." Das ist nur ein einstündiger Termin pro Woche. Es steht viel an, für jemanden der ein Jahr hinter hohen Mauern und in einem streng hierarchischen System absolviert hat.

Bislang kein Recht auf Resozialisierung

"Das zentrale Problem ist, dass Straftäter nach der Entlassung keinen Anspruch auf Maßnahmen zur Resozialisierung haben", sagt der Professor für Sozialarbeitswissenschaft und Kriminologie von der Hochschule Merseburg, Jens Borchert. Weder in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen gebe es ein Resozialisierungsgesetz – ebenso wie in den meisten anderen Bundesländern. "Da gibt es bundesweit einen großen politischen Handlungsbedarf", sagt Jens Borchert, der bis 2007 in der JVA Torgau gearbeitet hat. Auch damals seien Häftlinge entlassen worden, die keine Wohnung hatten. Doch nicht nur deshalb fielen einige Ex-Insassen in ein sogenanntes Entlassungsloch.

"In den Gefängnissen gibt es zu wenige Sozialarbeiter und generell einen Personalmangel", sagt Borchert, der sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Übergang aus der Haft in die Freiheit beschäftigt. Es könnte ein besseres Netzwerk geben, um das "Übergangsmanagement zu verbessern". Doch dafür werde ein juristischer Überbau benötigt.