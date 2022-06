Nachdem ein Tandemsprung für einen 14-jährigen Fluggast auf dem Kindel tödlich endete, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Kenntnisstand von einem tragischen Unglücksfall aus. Personen, die sich am Samstagmittag im Umfeld des Flugplatzes Kindel aufgehalten und den Sprung beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei in Eisenach in Verbindung setzen. Die Beamten hoffen auch auf Fotos und Videos von vor Ort.

Nach Angaben der Polizei war der Teenager in einem Tandem mit einem 46 Jahre alten Begleiter abgestürzt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel