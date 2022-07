Nach langen Diskussionen hat der Eisenacher Stadtrat am Dienstagabend den Haushalt für 2022 beschlossen. Die genaue Höhe des Haushaltsvolumens steht aber noch nicht genau fest. Das liegt an einer Vielzahl von Änderungsanträgen der Fraktionen. Fest steht dagegen schon, dass die Einsparpotentiale der Stadt nach der Rückkehr in den Wartburgkreis schon früher geprüft werden. und für ein Gymnasium ist mehr Geld eingeplant.