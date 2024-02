Nun rückt langsam Schritt zwei näher, der Nachbau des Schlösschens. Eine Entwurfsplanung liegt bereits bei der Stadt, bestätigt der Eisenacher Baubürgermeister Christoph Ihling (CDU). Wichtig sei, sagt er, dass sich das neue Gebäude in die landschaftliche Lage einfügt, in die Sichtachsen zur Wartburg und zum Schloss Wilhelmsthal. Außerdem müsse es in der Kubatur, in Größe und Erscheinung wiedererkennbar sein - "das wird auch so passieren", ist Ihling zuversichtlich.