Jagdschloss bei Eisenach Zukunft der "Hohen Sonne" trotz Hotelförderung weiter unklar

Thüringen fördert den Hotelneubau am Jagdschloss "Hohe Sonne" bei Eisenach mit 1,7 Millionen Euro. Der künftige Bauherr und Eigentümer des Schlosses in unmittelbarer Nachbarschaft erhielt die Bewilligung für den Neubau des Hotels mit Gastronomie bereits Mitte Juli. Am Donnerstag übergab Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller den entsprechenden Bescheid.