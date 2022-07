Wanderer werden an der Hohen Sonne von einem Imbiss mit Biergarten verpflegt. Die HO-Gaststätte im Schloss ist bereits seit 1985 geschlossen.

An der Hohen Sonne südlich von Eisenach kreuzt die B19 den Rennsteig. Hier stehen zu fast jeder Jahreszeit Autos auf dem Wanderparkplatz, es gibt einen Imbiss mit Biergarten, die Aussicht reicht bis zur Wartburg. Mit Metallgittern abgesperrt ist das Gelände des mehrfach umgebauten einstigen Jagdschlosses "Hohe Sonne". Seit 1985 steht das zierliche Gebäude im barocken Stil leer, zuletzt befand sich darin eine vielbesuchte HO-Gaststätte. Wanderer bleiben stehen und machen durch die Gitter Fotos von der verfallenden Pracht.

Vor drei Jahren hatte Firma "rebo consult" von Dirk Bodes die Immobilie erworben, ein Unternehmen aus dem Wartburgkreis. Im Jahr 2020 wurden seitliche Nebengebäude abgerissen, das markante Türmchen vom Schloss abgebaut und eingelagert, um es zu sichern. Danach aber war von außen kein Fortschritt mehr zu sehen. Es hing am Geld: Im zweiten Anlauf hat Bodes im Juli Fördermittel von der Thüringer Aufbaubank bewilligt bekommen. Voraussichtlich im Oktober soll es den Spatenstich geben für den ersten Bauabschnitt, eine Investition von rund 6 Millionen Euro.

Geplant sind ein Seminarraum und ein kleines Freibad, um über Wanderer hinaus zusätzliche Gästegruppen anzusprechen. Der Pool soll gleichzeitig als Feuerlöschteich dienen. In der Gaststätte sind 120 Sitzplätze geplant, dazu fasst der Biergarten – mit Selbstbedienung - weitere 150 bis 250 Gäste. Bis Mitte 2024 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Sorgen wegen der steigenden Baupreise und der Fachkräfteprobleme in der Gastronomie macht sich Dirk Bodes nicht. Die 6 Millionen werden reichen, ist sich der Ingenieur sicher. Als Chef eines Planungsbüros kenne er sich am Bau aus. Und: "Wir sind Unternehmer. Wenn wir keinen Mut mehr haben, dann bricht ja alles zusammen."

Außerdem ist er vom Standort überzeugt, verweist darauf, dass an der Hohen Sonne jeden Tag etwas los ist. "Wenn wir das Angebot gut darstellen, wird es auch gut angenommen werden."

Der erste Schritt scheint jetzt dank der Fördermittelzusage gesichert. Die weiteren aber sind offen. Ursprünglich hatte Bodes als zweites die Sanierung des maroden Schlösschens und anschließend den Anbau eines Bettenhauses geplant. Dafür aber kann er derzeit weder einen Zeitplan vorlegen noch mögliche Kosten nennen. Das liegt an einem Versorgungsproblem: Es fehlt an der Hohen Sonne an Wasser.