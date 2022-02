Am vergangenen Dienstag wurde zwischen Eisenach und Herleshausen ein illegal abgekippter 300 Kilogramm-Müllhaufen mit Resten von Teer, Bitumenpappe, Zement, Dämmwolle und Altreifen entdeckt. Am Wochenende davor wurden an der Dürrerhofer Allee Bauschutt und Sperrmüll in einem Entwässerungsgraben gefunden. Die Stadtverwaltung bietet die Bevölkerung jetzt um Hilfe bei der Suche nach den Verursachern.