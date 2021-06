Gegen den Trend Eisenach: Corona-Regeln werden ab Donnerstag verschärft

Gegen den thüringenweiten Trend steigt in Eisenach die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz wieder an. Weil sie den dritten Tag in Folge über 35 liegt, gelten in der Wartburgstadt ab Donnerstag wieder verschärfte Corona-Regeln.