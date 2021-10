Beim Klimaschutzkonzept setzt Eisenach auch auf Bürgerbeteiligung - deshalb hat die Stadt am Donnerstagabend in die Aula der Wartburgschule eingeladen. Dabei ging es darum, Ideen zu sammeln und den aktuellen Stand vorzustellen. So wurde auch die Energie- und Treibhausgasbilanz für Eisenach präsentiert. "Das bundesweite Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, ist machbar, aber es erlaubt dann keine Kompromisse mehr", sagte Andreas Steege vom Ingenieur- und Beratungsbüro Target, das die Bilanz erstellt hat. In Eisenach laufe manches schon gut, aber es gebe auch hier noch Handlungsbedarf und dafür "müssen alle zusammenarbeiten".