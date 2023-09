Vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg heißt es auf MDR-Anfrage, bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Kampfsportveranstaltung "die von der Rockerszene/den Hells Angels MC Black Forest organisiert wird. Des Weiteren findet die Veranstaltung zum wiederholten Male statt. In der Vergangenheit sind in diesem Zusammenhang bislang keine besonderen Vorkommnisse bekannt geworden."

Nach MDR-Informationen ist Benjamin S. nicht nur Teil der Neonaziszene, sondern auch tief verstrickt in die Rockerszene um den "Ghost Gang MC Wuppertal", jenen Club, für den er auch bei der "Hells Angels"-Veranstaltung als Kämpfer antritt. Ein Foto, das MDR THÜRINGEN vorliegt, zeigt S. gemeinsam mit dem Dortmunder Neonazi-Musiker Marco Gottschalk, dem mutmaßlichen "Knockout 51"-Mitglied Nils A. und dem Rocker-Kader Benjamin Sch. bei einem Treffen des "Ghost Gang MC" in den Wuppertaler Clubräumen.

Polizisten untersuchten in der Vergangenheit das "Flieder Volkshaus" in Eisenach. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Erst kürzlich machte die Thüringer Opferberatung "Ezra" in einer Pressemitteilung auf die Bedrohungen und Einschüchterungen aufmerksam, denen Prozessbesucher und Journalisten durch das Unterstützerumfeld der Angeklagten mutmaßlichen "Knockout51"-Mitglieder ausgesetzt seien. "Wir appellieren an das Gericht, seiner Fürsorgepflicht nachzukommen und einen Zeug*innenschutz zu garantieren. Es kann außerdem nicht sein, dass der Rechtsstaat sehenden Auges zulässt, dass ein öffentlicher Prozess zum Tatort für rechte Angriffe wird. Zudem möchten wir geladene Zeug*innen ermutigen, sich bei uns zu melden", so Ezra-Sprecher Franz Zobel in der Pressemitteilung. Indes war kurz nach dem Prozessauftakt sogar ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, in dem der für den Prozess zuständige Richter des Oberlandesgerichts verhöhnt und beleidigt wird.