Die drei Männer waren im Dezember in Erfurt und Eisenach festgenommen worden. Die beiden mutmaßlichen Mitglieder sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Unterstützer wurde im April aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Staatsschutzsenat des Thüringer Oberlandesgerichts in Jena muss nun entscheiden, ob er die Anklage zulässt.