Mit einem Gottesdienst ist am Dienstagmittag in Eisenach ein Magazin-Anbau des Landeskirchenarchivs eingeweiht geworden. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat rund vier Millionen Euro in das Gebäude investiert. Durch den Kubus mit sechs Geschossen erweitert sich die Archivfläche um 14 auf jetzt 30 Regal-Kilometer.