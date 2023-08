Baklava und Linsensuppe

Anja Seidel hat das Café "Seiku" gemeinsam mit ihrem Mann eröffnet, der aus Syrien stammt. Sie hat lange in der Gastronomie gearbeitet, erzählt sie, aber stets als Angestellte. Seit Mai hat sich das geändert: sie backt für das eigene Geschäft deutschen Kuchen, ihre Schwägerin arabische Baklava, ein Gebäck mit Nüssen und Pistazien.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Anja Seidel Café-Inhaberin

Ihr Mann sorgt für den Mittagstisch beispielsweise mit Taboulé und Linsensuppe. "Wir wollten uns schon immer selbständig machen", sagt Seidel, "aber haben uns nicht so getraut. Wo dann dieses Projekt Goldschmiede kam, da dachten wir: So - wenn nicht jetzt, wann dann?"

Anja Seidel ist glücklich, mit ihrem Mann endlich ein Café in Eisenach zu führen. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Mietzuschuss für ein Jahr

Für den Mut und als Anschub für das sogenannte "Versuchslabor" gab es einen Mietkostenzuschuss für 12 Monate. Ohne den hätten sie es wohl nicht gewagt, sagt Seidel.

Wie es läuft? Es gebe gute und weniger gute Tage, erzählt die Wirtin, es komme auf das Wetter an. Im Großen und Ganzen aber hätten die Eisenacher das Angebot gut angenommen. Es finden auch kleine Konzerte und Lesungen statt. Noch sei man in der Probe, sagt Anja Seidel. "Aber so, wie die Kurve jetzt nach oben geht, denke ich mal, dass es so weitergeht und wir sehr lange bleiben werden."

Das Café "Seiku" in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Deko-Artikel, Mode und Spielzeug

Auch Beatrice Zackel hat etwas gewagt: Sie hat sich neben ihrem Onlinehandel in ein Ladengeschäft in die Innenstadt getraut. Seit Anfang Juni gibt es in der Alexanderstraße ihren Concept Store "Glückskontur" mit einem breiten Angebot. Beatrice Zackel in ihrem Eisenacher Laden. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Mode aus Musselin lässt sie zum Teil selbst anfertigen in Asien und Italien, kauft Deko-Artikel in den Niederlanden ein und bietet Kinderspielzeug an. Dank ihrer drei Kinder kennt sie sich da gut aus. Dabei macht die Soldatin das alles nebenberuflich mit ihrem Partner - "das ist unser Hobby", sagt sie.

Die Aktion 'Goldschmiede' hat uns geholfen, mutig zu sein. Beatrice Zackel

Der Mietzuschuss hat auch Beatrice Zackel die Entscheidung für das Ladengeschäft erleichtert, das sie jeden Freitag und alle 14 Tage auch samstags öffnet. "Wir hätten sonst einen Lagerraum gesucht, der außerhalb gewesen wäre. Es ist sonst ja doch recht preisintensiv ist, wenn man es nebenher macht", berichtet Zackel. "Die Aktion 'Goldschmiede' hat uns geholfen, mutig zu sein."

So leer wie hier soll es in Eisenach in Zukunft mit dem Förderprojekt nicht mehr sein. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Citymanagerin berät und vermittelt

Mut machen für Ideen, die die Innenstadt beleben und mit den "Versuchslaboren" neue Angebote schaffen, das ist das Ziel des "Projekts Goldschmiede". Citymanagerin Nadia Schwedler begleitet es, berät, vermittelt zwischen Eigentümern und Interessenten.

Auch ihre Stelle wird aus den Projektmitteln finanziert. 330.000 Euro hat die Stadt Eisenach dafür aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" erhalten - zehn Prozent zahlt sie als Eigenanteil. Die Kaltmiete für die "Versuchslabore" wird für ein Jahr übernommen, maximal sechs Euro pro Quadratmeter oder bis zu 500 Euro monatlich.

Hier arbeitet Nadia Schwedler, ihr Ziel ist es, zwischen Eisenacher Eigentümern und Interessentinnen zu vermitteln. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Umbaubonus für Eigentümer

Für Eigentümer von leerstehenden Ladenlokalen gibt es darüber hinaus einen Umbaubonus. Falls es aus baulichen Gründen schwierig ist, das Geschäft neu zu vermieten, zahlt die Stadt einen Zuschuss von 30 Prozent, maximal 10.000 Euro. Das wurde bereits in Anspruch genommen, berichtet Schwedler.

So half die Stadt, als in einem früheren Telekommunikationsladen ein neuer Boden verlegt werden musste. Heute wird dort Mode verkauft.

Minimalziel bereits erreicht

Ende August endet das erste von drei Jahren Förderung - Nadia Schwedler zieht eine positive Bilanz: Das Minimalziel, nämlich sechs bis acht "Versuchslabore" zu etablieren und Läden zu beleben, sei bereits erreicht.