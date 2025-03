Ein chinesisches Unternehmen übernimmt den insolventen Eisenacher Leichtflugzeughersteller Flight Design. Das teilte die Unternehmensberatung Baker Tilly mit, die von der börsennotierten Shang Gong Group für die Übernahme eingeschaltet worden war. Die Unternehmensgruppe aus Shanghai stellt in China, Europa und den USA Industriemaschinen und Fahrzeugausstattung, aber auch bereits Sportflugzeuge her.

Neben dem Eisenacher Hauptstandort am Flugplatz Kindel übernimmt der neue Eigentümer auch die Flight Design-Standorte in Tschechien und der Ukraine. Das Unternehmen hatte im Dezember 2024 Insolvenz angemeldet. Ursache war laut der Zeitung "Thüringer Allgemeine", dass mehrere ausländische Kunden Außenstände im Millionenbereich nicht beglichen hatten. Die neuen, chinesischen Eigentümer wollen demnach zusätzliches Kapital investieren und die Produktion in Tschechien ausweiten.