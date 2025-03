Eisenach Aufwändige Arbeiten am unterirdischen Löbersbach

In Eisenach wird weiter am unterirdischen Löbersbach gearbeitet. Im vergangenen Sommer hatte sich in der Nähe des Karlsplatzes ein Loch in der Straße aufgetan, weil Wasser das gemauerte Bachbett unterspült hatte. Bergbauexperten einer Firma aus Jena hatten im November damit begonnen, einen Zugang zur Schadensstelle einzurichten.