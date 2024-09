Das MAD hatte seine Türen in der einstigen Ziegelei 2005 geöffnet. Bis zur Schließung amüsierten sich in der Disco in Veranstaltungsnächten jeweils mehrere tausend Besucher. Eröffnet worden war das MAD 1995 in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Hötzelsroda. Dort zogen die Betreiber nach einem Streit mit dem Vermieter Anfang 2005 aus und eröffneten die Disco wenige Monate später wieder am neuen Ort.