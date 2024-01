Nach einem tödlichen Unfall ist die Autobahn A 4 bei Eisenach am Freitagmorgen in Richtung Dresden wieder frei. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, war zuvor ein 76 Jahre alter Autofahrer während der Fahrt an Herzversagen gestorben.

Sein Fahrzeug kam gegen 8 Uhr zwischen Herleshausen und Eisenach von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und landete in der Böschung. Die Beifahrerin konnte das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt verlassen. Die Autobahn musste gesperrt werden. An der Unfallstelle staut sich der Verkehr in Richtung Dresden. Am Vormittag wurde die Autobahn nch zwei Stunden Sperrung wieder freigegeben.