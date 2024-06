In Eisenach hat Oberbürgermeisterin Katja Wolf (BSW) die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger Christoph Ihling (CDU) übergeben. Offiziell tritt Ihling das Amt am kommenden Montag an. Wolf sprach von einer geräuschlosen Übergabe ohne große Brüche für die Mitarbeiter der Verwaltung.