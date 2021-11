Schäfer: Wenig Hoffnung auf Wiederaufnahme des Betriebs

Thüringens Ministerpräsident erwartet jetzt klare Worte und klare Aussagen aus Paris von Stellantis-Chef Carlos Tavares, der unter anderem das Werk in Eisenach ausgliedern will. Ramelow erwarte, dass es ein Gespräch von Stellantis mit den deutschen politischen Verantwortlichen gebe. "Dabei muss Klarheit geschaffen werden, denn auf der gleichen Gesprächsebene hat Herr Tavares zugesagt, dass Opel made in Germany als eigenes Unternehmen Bestand hat und was da nicht geht, ist, dass man einzelne Werke rausnimmt", sagt Ramelow.

Ob und wann genau dieses Gespräch stattfindet, dazu gibt es keine öffentliche Aussage. So müssen die Menschen in Eisenach weiter warten, bangen, hoffen und jedes Wort zu Opel deuten: "Es ist wie ein Strohhalm, an den man sich hängt", beschreibt der Betriebsrat Reinhard Schäfer. Seine Hoffnung, dass es weitergeht, wird jeden Tag eher ein bisschen kleiner.