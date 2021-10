IG Metall 1.500 Metaller demonstrieren für Erhalt des Opelwerks

Die Kundgebung ist Teil eines bundesweiten Aktionstags der IG Metall für einen fairen Strukturwandel in der Automobilindustrie. Bundesweit demonstrieren am Freitag Zehntausende Beschäftigte der Metallindustrie für sichere Arbeitsplätze und eine klimafreundlichen Industrie. Sie fordern Investitionen in Milliardenhöhe – auch in Mitteldeutschland.