Bei Opel in Eisenach stehen die Bänder in dieser Woche still. Das bestätigte ein Sprecher der IG Metall. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat die Belegschaft einen Info-Brief von Werksleitung und Betriebsrat erhalten. Grund für den Produktionsstopp ist demnach ein harter Corona-Lockdown in Malaysia. Deshalb kann ein Zuliefer-Werk keine Halbleiter produzieren, die in den Fahrzeugen verbaut werden.