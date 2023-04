Ostersonntag | 09.04.2023 MDR THÜRINGEN-Osterspaziergang 2023 in Eisenach gestartet: Alle Infos für Besucher

Der MDR-Osterspaziergang in und um Eisenach ist offiziell eröffnet. Am Mittag sind mehr als 10.000 Wanderer auf vier verschiedenen Wanderrouten unterwegs. Ein buntes Unterhaltungsprogramm und viel Musik erwarten die Besucher am Ostersonntag. Start und Ziel der Wanderungen ist jeweils der Eisenacher Marktplatz. Für zwei Routen empfehlen wir Wanderschuhe. Alle Infos finden Sie hier.