Zahlreiche Parkplätze stehen zur Verfügung und sind an allen Ortseingängen ausgeschildert. Wir empfehlen auch die Anreise per Bus und Bahn. Ein Shuttelbus ist geplant.

Gute Unterhaltung soll es aber nicht nur am Ziel geben: An den Strecken sorgen Gastronomen und Vereine dafür, dass die Wanderer sich stärken können. Dazu gibt es kleine Oster-Überraschungen. Am Abend spielt dann auf dem Markt zum Abschluss die Eisenacher Band "Herbie and Friends".