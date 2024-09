Eine Polizistin und ein Polizist sind in Eisenach von einer Männergruppe angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei Gotha am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen die Beamten am Dienstagabend wegen einer randalierenden Gruppe alarmiert und in die Tiefenbacher Allee gerufen. Vorher sollen die Männer einem 29-Jährigen sein Fahrrad gewaltsam weggenommen haben. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, wie es hieß.