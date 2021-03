Nach Angaben der Polizei stießen am Samstagabend mehrere Autos und ein Lkw zusammen. Fünf weitere Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache; diese war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfall am Samstagabend hätten schwere Gewitter mit Hagel- und Graupelschauern eingesetzt . Einen direkten Zusammenhang zum Unfall bestätigte die Polizei aber bislang nicht. Die A4 Richtung Dresden war bis in die Nacht gesperrt.