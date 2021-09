Nach Randalen am Wochenende in Eisenach ermittelt die Kriminalpolizei. Unbekannte hatten Wahlplakate zerstört und Schaufensterscheiben beschädigt. Nach Polizeiangaben hatten mehrere Personen Sonntagfrüh am Karlsplatz auch rechte Parolen gerufen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchtete die Gruppe.