Schwerster Vorwurf ist eine mutmaßliche Geiselnahme einer Frau im Oktober vergangenen Jahres. Zusammen mit einem Komplizen soll der Angeklagte eine Bekannte in ihrer Wohnung in Eisenach überfallen haben. Mit einem Baseballschläger in der Hand soll er die Frau in sein Auto gezwungen haben. Später, zurück in der Wohnung habe der Angeklagte von der Frau 1.000 Euro erpresst, so die Anklage.