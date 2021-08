Extremismus Prozesstermin nach Überfall auf rechte Kneipe in Eisenach steht fest

Hauptinhalt

In Eisenach sollen Lina E. und ihre Mittäter im Oktober 2019 eine Gaststätte überfallen haben, die als Treff von Neonazis bekannt war. Im November war die Frau in Leipzig festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt steht der Prozesstermin fest. Wie das Oberlandesgericht Dresden mitteilte, wird die Hauptverhandlung am 8. September eröffnet.