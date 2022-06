Ein bisschen so wie ein Disneyland für Erwachsene.

Es folgten Morning Coffee, Lunch, Afternoon Tea und Dinner - und jedes Mal umziehen. Je festlicher, desto schwerer die Kleidung. Dazu kamen Kopfbedeckungen und weiße Perücken. "Aus Pferdehaaren," erinnert sich Crowson, "die waren warm und alt, die haben geduftet, oh!" Mal mussten sie auch nur den Gästen einer Gartenparty den Weg weisen. "Ein bisschen so wie ein Disneyland für Erwachsene", sagt er heute.

Ein Einsatzplan für die Servicekräfte - in welcher Reihenfolge wer am Tisch bediente, war streng geregelt.

Ein Einsatzplan für die Servicekräfte - in welcher Reihenfolge wer am Tisch bediente, war streng geregelt.

Ein Einsatzplan für die Servicekräfte - in welcher Reihenfolge wer am Tisch bediente, war streng geregelt. Bildrechte: MDR/ Ruth Breer

Beeindruckt haben ihn die historischen Räume im Palast, allein die Gemälde in den Fluren. Rembrandt, van Dyck, Rubens - alle echt. "Wir sind manchmal von der einen Seite des Palastes zur anderen gelaufen, nur um die Bilder anschauen zu können."

Das Servieren in den ungewohnten Gewändern musste allerdings geübt werden: "Man kommt sich vor, als ob man eine Skijacke anhat. Man muss nah genug an der Person sein, ohne sie vom Stuhl zu schieben." Zum Dinner gab es schwere Jacken mit Fransen auf der Rückseite.

Wie nah ist er bei dieser Arbeit der königlichen Familie gekommen? "Ganz nah. Außer der Königin, der nie. Wir durften die nicht mal angucken." Immer leicht am Gesicht vorbeischauen - wer das nicht lernte, konnte den Job nicht machen.

Malcolm Crowson war dem Tisch von Prinz Charles zugeordnet, hatte ihn und seine Gäste zu bedienen. Er schildert den Thronfolger als sehr umgänglich. So sei der auch mal in die Kantine für Bedienstete gekommen, habe die Leute gelobt und Getränke spendiert. Besonders imponiert hat Crowson damals Queen Mum, die Mutter der Königin.

Die habe ihren eigenen Kopf gehabt und nur in ihrem Zelt gab es bei Gartenpartys Gin Tonic und Zigaretten, die jeweils extra für sie hergestellt wurden. Bei Queen Mum "war Temperament drin", sagt Crowson, schildert sie als "sehr lustig und offen".

Unterlagen von Malcolm Crowson aus den Jahren 1977/78: die Sitzordnung am Tisch der Königin bei einem festlichen Anlass im Schloss Windsor.

Unterlagen von Malcolm Crowson aus den Jahren 1977/78: die Sitzordnung am Tisch der Königin bei einem festlichen Anlass im Schloss Windsor.

Unterlagen von Malcolm Crowson aus den Jahren 1977/78: die Sitzordnung am Tisch der Königin bei einem festlichen Anlass im Schloss Windsor. Bildrechte: MDR/ Ruth Breer

Seine Schweigevereinbarung ist längst abgelaufen. Deshalb darf Malcolm Crowson heute berichten, dass die Queen zum Frühstück damals Müsli aß, welches sie in einer Plastikdose aufbewahrte. Ihr Mann, der Duke of Edinburgh, dagegen bevorzugte am Morgen Eier mit Speck.