30 Verletzte Nach Reizgas-Angriff: Wieder Unterricht in Berufsschule in Eisenach

Bei einem Angriff durch Reizgas sind am Dienstag 30 Menschen in einer Berufsschule in Eisenach verletzt worden. Die Substanz verteilte sich über den Fahrstuhl, so die Polizei. Am Mittwoch fand wieder Unterricht statt.