In Eisenach befassen sich in dieser Woche rund 40 junge Leute bei einer Schülerakademie mit dem Thema Sprache. Unter dem Motto "Zwischen Poltern und Poesie" geht es um die Macht der Sprache in der politischen Debatte, in der Literatur und in Sozialen Netzwerken im Internet. Die Schülerakademie findet aus Anlass des 500. Jubiläums der Bibelübersetzung Martin Luthers statt und ist eine Zusammenarbeit der Stadt Eisenach, der Stadt Münster, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Jungen Akademie Franz Hitze Haus aus Münster.