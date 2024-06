Gar nicht so einfach, wenn man darüber nachdenkt: die Beinbewegungen beim Schwimmen. "Anhocken, weggrätschen, langschließen!", rufen die beiden Trainerinnen. Fünf Frauen und Männer halten sich am Rand des Nichtschwimmerbeckens fest und üben. Anhocken. Grätschen. Beine langmachen und schließen. Immer wieder. Sie üben es einzeln, als Gruppe an Land und versuchen es dann quer durchs Becken, unterstützt mit Schwimmbrett, Nudel oder Gürtel.