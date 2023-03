Rund 25.000 Schaulustige haben am Samstag in Eisenach bei echtem Frühlingswetter das Ende des Winters gefeiert. Beim Sommergewinn, einem der ältesten und größten Frühlingsfeste in Deutschland, war in einem traditionellen Streitgespräch der greise Winter erneut Frau Sunna unterlegen. Er wurde danach als Strohpuppe symbolisch auf dem Marktplatz verbrannt.