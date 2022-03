Volksfest 20.000 Schaulustige bei Sommergewinn in Eisenach

Auf der Straße wurde getanzt und geturnt, immer wieder ertönte der traditionelle Ruf "Gut Ei und Kikeriki". Die Sommergewinnszunft setzte im Umzug aber auch Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine – mit vielen Papierblüten in den Nationalfarben gelb und blau und einer Spendenaktion.

Auf dem Markt trugen Frau Sunna und der Winter ihren traditionellen Streit aus. 4.000 Zuschauer jubelten, als eine Strohpuppe als Winter-Symbol in Flammen aufging. Als Abschluss des Festwochenendes findet am Sonntagabend das Feuerrad-Rollen der Sommergewinns-Germanen statt – der Rummel auf dem Festplatz bleibt noch bis zum nächsten Wochenende geöffnet.

Der Eisenacher Sommergewinn, der drei Wochen vor Ostern gefeiert wird, ist eines der ältesten und größten Frühlingsfeste in Deutschland und gehört zum immateriellen Unesco-Welterbe. In diesem Jahr stand er im Zeichen des in Eisenach geborenen Komponisten und Organisten Johann Sebastian Bach.