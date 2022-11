Der Festzug zum Eisenacher Sommergewinn 2023 wird sich mit dem Immateriellen Kulturerbe in Thüringen befassen. Im Thementeil des Umzugs werden zehn der elf Bräuche und Kulturformen präsentiert, die es bisher in das Landesverzeichnis geschafft haben, wie die Sommergewinnszunft am Mittwochabend mitteilte.