Die Stadt Eisenach will den Neubau der Multifunktions-Sportarena im Industriedenkmal "O1" künftig in Eigenregie umsetzen. Die Stadt könne für das Großprojekt einfacher und mehr Fördermittel bekommen als die Tochtergesellschaft, hieß es. Auch sei die Kommunikation mit den Fördermittelgebern einfacher.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Bau-Bürgermeister Christoph Ihling (CDU) stellten am Dienstag gemeinsam die Pläne vor, über die am 21. März der Stadtrat entscheiden soll. Zuletzt hatte die Städtische Wohnungsgesellschaft das Vorhaben vorangetrieben. Ihr gehört auch das Grundstück am Heinrich-Erhardt-Platz, auf dem das denkmalgeschützte Gebäude des früheren Automobilwerks steht.