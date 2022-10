Stadtrat Eisenach übernimmt 2023 Buskosten für volljährige Schüler

In Eisenach beschloss der Stadtrat am Dienstag die Übernahme der kompletten Bus-Kosten für volljährige Schüler für das Jahr 2023. Außerdem bleibt die Stadt Gesellschafterin des Flugplatzes Eisenach-Kindel und ordnet sich in Zukunft touristisch der Welterberegion Wartburg-Hainich zu.