Auf der A4 zwischen Eisenach in Thüringen und Bad Hersfeld (Hessen) ist es am Dienstag zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Die Autobahn musste wegen der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Mittlerweile ist eine Fahrbahn wieder frei, die Fahrspuren in Richtung Frankfurt am Main bleiben laut Polizei voraussichtlich bis 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr staut sich zurzeit auf rund neun Kilometern.