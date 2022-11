Energiewende Größte Batterie Thüringens geht bei Eisenach in Betrieb

In diesen Tagen geht der größte Akku Thüringens vollständig ans Netz. Er soll helfen, das Netz in der Region stabil zu halten - wenn zu wenig oder zu viel Strom vorhanden ist. Das geht besonders gut, weil der Batteriespeicher sehr schnell be- oder entladen werden kann. Auf dem Weg zu fehlenden Speichern für die Energiewende ist das Projekt allerdings nur ein Anfang.