Bei einer Auseinandersetzung in Eisenach ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft Meiningen waren zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren an der Aral-Tankstelle in der Clemensstraße in Folge eines Streits aufeinander losgegangen. Dabei griff der Ältere den Jüngeren auch mit einem Messer an. Danach flüchtete der 32-Jährige vom Tatort. Er wurde kurze Zeit später gefasst und verhaftet. Der 30-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.