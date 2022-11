Laut Urteil sprachen die Indizien dafür, dass die Frau den letzten von vier Bränden im Landestheater gelegt hat . Von den anderen drei angeklagten Fällen wurde die Frau freigesprochen. Als Bewährungsauflagen wurden 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine psychotherapeutische Behandlung festgelegt. Die Staatsanwältin hatte drei Jahre und zehn Monate Haft gefordert, der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Er kündigte bereits an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

Zuerst hatte im August 2018 ein Feuer die Theaterwerkstätten samt zahlreicher historischer Kostüme zerstört. Es folgten Brände in der Stellwarte und auf der Probebühne. Beim vierten Brand war auf der Unterbühne ein Feuer ausgebrochen, das bis auf die Hauptbühne und in den Zuschauerraum vorgedrungen war. Das Eisenacher Theater war monatelang gesperrt. Der Gesamtschaden wurde in der Anklageschrift mit rund 600.000 Euro beziffert.