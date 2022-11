Im Prozess um Brandstiftungen am Landestheater Eisenach hat die Angeklagte die Taten bestritten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, von August 2018 bis September 2020 vier Mal Feuer gelegt zu haben. Dabei soll ein Sachschaden von 600.000 Euro entstanden sein. Bisher hat die 57-Jährige lediglich erklärt, sie könne nicht zugeben, was nicht passiert sei. Ihr Anwalt bezeichnete die Anklage am Montag vor dem Amtsgericht Eisenach als falsch.

Die Angeklagte und ihr Verteidiger vor dem Amtsgericht Eisenach. Die Gesichter wurden auf Wunsch der beiden gepixelt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer