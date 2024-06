Vorwürfe der Theatermitarbeiter auch in Meiningen

Vorwürfe äußern auch die Meininger Theatermitarbeiter. Dort heißt es, es sei kein Einzelfall, dass der Intendant kurz vor einer Premiere in den Probenprozess eingreife. Zudem wird Neundorff von Enzberg vorgeworfen, unsachlich und persönlich angreifend zu agieren. Das werte die Arbeit des Teams ab, heißt es. Auch die Eisenacher kritisieren, dass die Verwaltungsleitung in künstlerische Prozesse eingreifen dürfe, was nicht in deren Verantwortung liege.

Neundorff von Enzberg wies die Kritik an seiner Arbeit zurück. Er könne nur mutmaßen, wer hinter den Schreiben stecke und habe bereits mit dem Betriebsrat in Eisenach gesprochen und angeboten, mit den Mitarbeitern zu reden. Er selbst wolle auch wissen, was konkret mit der Kritik gemeint ist. Es habe auch bereits Gespräche gegeben. Laut Neundorff sind die anonymen Schreiben "ungebremst viral gegangen". Es sei aus seiner Sicht Rufmord.

Laut Neundorff ist in Eisenach mutmaßlich der Abschied von der Jungen Schauspielsparte der Hintergrund des Schreibens. Im Zuge dessen sei vom Jungen Schauspiel für Samstag eine Protestaktion mit Sarg von den Mitarbeitern angekündigt gewesen. Als er am Dienstag davon erfahren habe, habe er die Mitarbeiter auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Verboten oder untersagt habe er den Protest allerdings nicht. Angekündigt war laut Neundorff ursprünglich eine Abschiedsaktion von Absolventen eines freiwilligen Kulturjahres. Diese sei nun zu einem Protest umgewidmet worden. Aus der Verabschiedung einen Protest zu machen, sei so nicht möglich.

Laut Neundorff von Enzberg habe es schon lange Diskussionen um eine neue Sparte gegeben, die eigentlich ein Gewinn für das Haus sei. Dafür sei auch eine Stelle für die Spartenleitung zum 1. August dieses Jahres ausgeschrieben worden. Im Mai wurde als neue Leiterin dann Lydia Bunk vorgestellt. Die Stellenausschreibung zeitgleich zur Schließung der Jungen Schauspiel-Sparte sei im Haus offenbar nicht auf Wohlwollen gestoßen. Er wies zudem die Kritik zurück, dass er sich nur einen Tag in Eisenach blicken lasse. Das stimme nicht. Außerdem arbeite er auch von Meiningen aus für das Landestheater in Eisenach.

Am Donnerstag ist laut Neundorff ein Treffen mit dem Betriebsrat, neu gewählten Oberbürgermeister Christoph Ihling (CDU), dem Stiftungsrat und Spartenleitern anberaumt.

Es habe bereits Gespräche mit der Bühnengewerkschaft GDBA und dem Intendanten gegeben, heißt es. Fortschritte seien nicht erzielt worden. Mit dem öffentlichen Hilferuf wollen die Häuser nun die Vorfälle an die verantwortlichen Träger bringen. Es seien unzumutbare Zustände, und die müssten beendet werden. Kulturminister Benjamin Hoff kündigte an, den Sachverhalt zu prüfen.

Am Landestheater Eisenach sind rund 80 Mitarbeitende beschäftigt, am Staatstheater in Meiningen etwa 300.