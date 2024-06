Bildrechte: MDR/Thomas Müller

Offener Brief Schwere Vorwürfe gegen Leitung der Theater in Eisenach und Meiningen: Nächste Theater-Affäre droht in Thüringen

Hauptinhalt

12. Juni 2024, 21:18 Uhr

In einem offenen Brief haben sich Mitarbeiter der Theater in Eisenach und Meiningen an die Öffentlichkeit gewandt. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen den Intendanten beider Häuser, Jens Neundorff von Enzberg. Es geht um ein toxisches Arbeitsklima sowie Mobbing am Arbeitsplatz.