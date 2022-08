Nach dem schweren Brandschaden vom Sommer 2018 kann jetzt die Werkstatt des Landestheaters Eisenach saniert werden. Die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach hat dafür am Montag grünes Licht gegeben. Die Kosten dürfen den Betrag von 4,5 Millionen Euro dabei nicht überschreiten. Diese Grenze hatte der Eisenacher Stadtrat gesetzt. Die Stadt ist an den Kosten beteiligt.

Im August 2018 war am Dachgeschoss des Werkstattgebäudes des Theaters ein Feuer ausgebrochen. Passanten hatten es bemerkt und den Notruf gewählt. Neben dem Gebäude wurden auch viele gelagerte Kostüme und Stoffe durch Ruß und Wasser beschädigt oder zerstört. Seit einem Jahr ist die Theaterwerkstatt provisorisch in einem ehemaligen Industriebau in Krauthausen untergebracht.