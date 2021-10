Ministerpräsident Ramelow sagte, das Themenjahr knüpfe an ein "sehr erfolgreiches Reformationsjubiläum" an.

Luther hatte das Neue Testament aus der Bibel während seines Aufenthalts auf der Wartburg im Jahr 1521 in nur elf Wochen ins Deutsche übersetzt. Dort hatte er sich nach seiner Entführung im Auftrag des sächsischen Kurfürsten aufgehalten, nachdem er wegen seiner kirchenreformatorischen Thesen und Ansichten vom Reichstag in Worms für vogelfrei erklärt worden war. Seine Übersetzung wurde 1522 erstmals in Wittenberg veröffentlicht.