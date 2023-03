In Eisenach hat offenbar eine weggeworfene Zigarette eine Toilette in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bewohner in einer Wohnung am Michelsbach geraucht und anschließend die Zigarette in der Toilette entsorgt. Diese fing daraufhin Feuer - warum ist unklar. Am Montag soll die Wohnung von Kriminalbeamten untersucht werden.