Bei einem Unfall auf der A4 nahe der Abfahrt Eisenach-West sind am frühen Mittwochmorgen acht Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben schwebt ein Mensch in Lebensgefahr. Gegen 2 Uhr war ein Kleintransporter in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer im Baustellenbereich gegen eine Betonsperre.